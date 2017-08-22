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10:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Автопробег от Иркутска до Куйтуна проходит в честь Дня флага России

В Иркутской области в честь Дня государственного флага России 22 августа 2017 года проходит автопробег по маршруту Иркутск — Ангарск — Усолье-Сибирское — Черемхово — Куйтун. В областном центре прошёл митинг у мемориала «Вечный огонь славы», потом был представлен триколор 80 метров длиной — в честь грядущего юбилея Иркутской области. Участники акции запустили в небо 80 воздушных шаров.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка принял участие в автопробеге. В каждом из городов по маршруту также проходят праздничные мероприятия. На митинге в Иркутске спикер отметил, что с российским триколором неразрывно связано становление российской государственности, зарождение флота, многочисленные победы русского оружия на море и на суше. «Освоение бескрайних просторов Сибири также было осенено трехцветным знаменем — исторически территория Иркутской области была основной базой для освоения Дальнего Востока. Сегодня мы сохраняем и приумножаем достигнутое. От каждого из нас зависит, какой будет Россия, какой будет Иркутская область, какой она достанется нашим детям и внукам. Мы должны верить в свои силы и возможности, делать всё для того, чтобы эта уверенность воплотилась в реальные дела. Наша Родина достойна всегда быть сильной и независимой, гарантирующей своим гражданам право на благополучную и счастливую жизнь!» — цитирует спикера пресс-служба ЗС.

На митинге, который собрал более тысячи человек, выступил губернатор Сергей Левченко. «Поздравляю вас с одним из самых важных праздников в нашей стране — Днем Государственного флага Российской Федерации! Это главный атрибут нашей державы, символ свободы, благородства, смелости и великодушия всех россиян. Знаю, что все мы — жители Иркутской области — настоящие патриоты своей Родины. Мы гордимся нашей историей, нашим прошлым и настоящим. Верим в великое будущее нашей державы! Гордимся нашим флагом! Наши отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны готовы были отдать жизнь за флаг нашей родины. И мы с честью принимаем у них эту эстафету!» — сказал глава региона.

Праздничные мероприятия проходят практически во всех муниципалитетах. Запланированы концерты, кинопоказы, флешмобы. Общее количество заявленных участников составит более 45 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, во всех городских округах проходят творческие встречи с писателями в библиотеках, видеолектории и викторины о государственной символике России, выставки и экспресс-обзоры книжной экспозиции «Наша гордость и слава». В 15.00 на площади бульвара Постышева состоялась акция «Наша гордость и слава», во время которой раздавали ленточки. На острове Юность до 20 часов продлится фестиваль рисунка на асфальте. С 16 до 18 на сценической площадке острова Юность пройдёт фестиваль уличного караоке. С 18.00 до 20.00 там же можно будет поучаствовать в квизе на тему «Государственная символика Российской Федерации». Затем — концерт.

Справка. Триколор был утвержден официальным символом России 22 августа 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР, а указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено постановление о государственном флаге России.

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