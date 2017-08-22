Автопробег от Иркутска до Куйтуна проходит в честь Дня флага России
В Иркутской области в честь Дня государственного флага России 22 августа 2017 года проходит автопробег по маршруту Иркутск — Ангарск —
В Иркутской области в честь Дня государственного флага России 22 августа 2017 года проходит автопробег по маршруту Иркутск — Ангарск —
Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка принял участие в автопробеге. В каждом из городов по маршруту также проходят праздничные мероприятия. На митинге в Иркутске спикер отметил, что с российским триколором неразрывно связано становление российской государственности, зарождение флота, многочисленные победы русского оружия на море и на суше. «Освоение бескрайних просторов Сибири также было осенено трехцветным знаменем — исторически территория Иркутской области была основной базой для освоения Дальнего Востока. Сегодня мы сохраняем и приумножаем достигнутое. От каждого из нас зависит, какой будет Россия, какой будет Иркутская область, какой она достанется нашим детям и внукам. Мы должны верить в свои силы и возможности, делать всё для того, чтобы эта уверенность воплотилась в реальные дела. Наша Родина достойна всегда быть сильной и независимой, гарантирующей своим гражданам право на благополучную и счастливую жизнь!» — цитирует спикера
На митинге, который собрал более тысячи человек, выступил губернатор Сергей Левченко. «Поздравляю вас с одним из самых важных праздников в нашей стране — Днем Государственного флага Российской Федерации! Это главный атрибут нашей державы, символ свободы, благородства, смелости и великодушия всех россиян. Знаю, что все мы — жители Иркутской области — настоящие патриоты своей Родины. Мы гордимся нашей историей, нашим прошлым и настоящим. Верим в великое будущее нашей державы! Гордимся нашим флагом! Наши отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны готовы были отдать жизнь за флаг нашей родины. И мы с честью принимаем у них эту эстафету!» — сказал глава региона.
Праздничные мероприятия проходят практически во всех муниципалитетах. Запланированы концерты, кинопоказы, флешмобы. Общее количество заявленных участников составит более 45 тыс. человек. Как сообщает
Справка. Триколор был утвержден официальным символом России 22 августа 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР, а указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено постановление о государственном флаге России.