Помощь врачей понадобилась двум детям по прилету из Турции в Екатеринбург
Екатеринбург. 22 августа.
Екатеринбург. 22 августа.
«Самолет встречали медики», — отметил собеседник агентства.
Как сообщили агентству в
«Их уже отпустили из больницы N40 домой», — добавили в Горздраве.
Как сообщалось, Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья
Жителей Свердловской области среди заболевших нет. Пассажиры и члены экипажей всех бортов, прибывающих в аэропорт «Кольцово» из Турции, проходят тепловизионный контроль.
Коксаки — энтеровирус, передающийся водным,