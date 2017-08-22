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10:44 (мск), источник: Интерфакс

Помощь врачей понадобилась двум детям по прилету из Турции в Екатеринбург

Екатеринбург. 22 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Командир воздушного судна авиакомпании Azur Air, выполнявшего рейс Анталья-Екатеринбург, на подлете к екатеринбургскому аэропорту «Кольцово» запросил медпомощь для двух детей на борту, у которых поднялась температура, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе аэропорта.

«Самолет встречали медики», — отметил собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе Горздрава, температура поднялась у детей шести и восьми лет.

«Их уже отпустили из больницы N40 домой», — добавили в Горздраве.

Как сообщалось, Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки.

Жителей Свердловской области среди заболевших нет. Пассажиры и члены экипажей всех бортов, прибывающих в аэропорт «Кольцово» из Турции, проходят тепловизионный контроль.

Коксаки — энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

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