Помощь врачей понадобилась двум детям по прилету из Турции в Екатеринбург

«Самолет встречали медики», — отметил собеседник агентства.

Как сообщили агентству в пресс-службе Горздрава, температура поднялась у детей шести и восьми лет.

«Их уже отпустили из больницы N40 домой», — добавили в Горздраве.

Как сообщалось, Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки.

Жителей Свердловской области среди заболевших нет. Пассажиры и члены экипажей всех бортов, прибывающих в аэропорт «Кольцово» из Турции, проходят тепловизионный контроль.