В Севастополе развернули 50-метровый флаг России

В Севастополе ранним утром 22 августа прошло торжественное шествие, посвященное Дню государственного флага РФ. Молодежь и общественники, сотрудники МЧС и Музея героической обороны и освобождения Севастополя пронесли 50-метровую копию флага России от Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» до памятника воинам Язоновского редута.

— В рамках праздничного мероприятия с 15.00 до 18.00 жители и гости города-героя могут бесплатно посетить все объекты Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, — рассказали в пресс-службе музея.

В Симферополе праздник начнется в 17.00 на пересечении улиц Пушкина и Горького. Будет развернут самый большой флаг России на полуострове.

Организаторы обещают провести молодежный квест. Всех гостей праздника ждут аквагрим, интерактивные площадки и праздничная концертная программа.