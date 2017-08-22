Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Интимную гигиену признали травмоопасной
Умерла актриса Зоя Степанова
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе развернули 50-метровый флаг России

На полуострове отмечают День государственного флага РФ.

В Севастополе ранним утром 22 августа прошло торжественное шествие, посвященное Дню государственного флага РФ. Молодежь и общественники, сотрудники МЧС и Музея героической обороны и освобождения Севастополя пронесли 50-метровую копию флага России от Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» до памятника воинам Язоновского редута.

— В рамках праздничного мероприятия с 15.00 до 18.00 жители и гости города-героя могут бесплатно посетить все объекты Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, — рассказали в пресс-службе музея.

В Симферополе праздник начнется в 17.00 на пересечении улиц Пушкина и Горького. Будет развернут самый большой флаг России на полуострове.

Организаторы обещают провести молодежный квест. Всех гостей праздника ждут аквагрим, интерактивные площадки и праздничная концертная программа.

А в Симферопольском районе пройдет автопробег. Колонна с российскими триколорами выедет в 16.00 от рынка в селе Молодежное.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Задержан Кирилл Серебренников
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь