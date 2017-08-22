В Севастополе развернули 50-метровый флаг России
На полуострове отмечают День государственного флага РФ.
На полуострове отмечают День государственного флага РФ.
В Севастополе ранним утром 22 августа прошло торжественное шествие, посвященное Дню государственного флага РФ. Молодежь и общественники, сотрудники МЧС и Музея героической обороны и освобождения Севастополя пронесли 50-метровую копию флага России от Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» до памятника воинам Язоновского редута.
— В рамках праздничного мероприятия с 15.00 до 18.00 жители и гости
В Симферополе праздник начнется в 17.00 на пересечении улиц Пушкина и Горького. Будет развернут самый большой флаг России на полуострове.
Организаторы обещают провести молодежный квест. Всех гостей праздника ждут аквагрим, интерактивные площадки и праздничная концертная программа.
А в Симферопольском районе пройдет автопробег. Колонна с российскими триколорами выедет в 16.00 от рынка в селе Молодежное.