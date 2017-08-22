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10:41 (мск), источник: Actualitati.md

С началом учебного года число троллейбусов увеличится

В ближайшее время число троллейбусов на маршрутных линиях станет больше. Необходимость в дополнительном публичном транспорте вызвана возвращением учащихся в столицу.

Источник: Actualitati.md

В летний период в обслуживании столицы было задействовано около 260 троллейбусов, а в ближайшее время их станет 300.

Отметим, что льготники (школьники, студенты, пенсионеры, чьи пенсии не достигают 1700 леев), могут приобрести месячный абонемент стоимостью 70 леев, а его полная стоимость составляет 180 леев.

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