Пародию на «Тает лед» сняли женщины из Железногорска, спев о трудностях материнства
Видеоролик был опубликован 18 августа на YouTube.
Видеоролик был опубликован 18 августа на YouTube.
Жители Железногорска сняли пародию на клип песни «Тает лед» группы «Грибы», спев в видео о трудностях материнства. Видеоролик был опубликован 18 августа на YouTube.
Слова придумала Евгения Радостева, она вместе со звукорежиссером записала трек. Однако на этом женщина решила не останавливаться и через некоторое время вместе со своими подругами занялась съемкой клипа.
«Если у вас есть дети — смотреть обязательно! А если пока нет, то тем более смотреть. А все началось с того, что посмотрела пародию Урганта и захотела сделать
В ролике матери поют о том, как трудно рано вставать, готовить, стирать, убирать и уделять время себе. Некоторые пользователи Сети похвалили всех участников творческого процесса.