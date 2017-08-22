Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литовский премьер обвинил Путина в «экономическом удушении»
Интимную гигиену признали травмоопасной
Вопрос на 68 млн руб.: названа причина задержания Серебренникова
Утвержден план обеспечения россиян доступным жильем
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
«Уничтожаем все, что нашли»: пилот РФ о свободной охоте в Сирии
Впервые показан СР-10 с обратной стреловидностью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
11:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пародию на «Тает лед» сняли женщины из Железногорска, спев о трудностях материнства

Видеоролик был опубликован 18 августа на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители Железногорска сняли пародию на клип песни «Тает лед» группы «Грибы», спев в видео о трудностях материнства. Видеоролик был опубликован 18 августа на YouTube.

Слова придумала Евгения Радостева, она вместе со звукорежиссером записала трек. Однако на этом женщина решила не останавливаться и через некоторое время вместе со своими подругами занялась съемкой клипа.

«Если у вас есть дети — смотреть обязательно! А если пока нет, то тем более смотреть. А все началось с того, что посмотрела пародию Урганта и захотела сделать что-то своё, ну и, конечно же, тему выбрала самую наболевшую», — пишет Евгения Радостева на своей странице во «ВКонтакте».

В ролике матери поют о том, как трудно рано вставать, готовить, стирать, убирать и уделять время себе. Некоторые пользователи Сети похвалили всех участников творческого процесса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске осужденный хотел обменять золотую цепочку на условно-досрочное
Задержан Кирилл Серебренников
В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь