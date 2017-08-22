Пародию на «Тает лед» сняли женщины из Железногорска, спев о трудностях материнства

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Жители Железногорска сняли пародию на клип песни «Тает лед» группы «Грибы», спев в видео о трудностях материнства. Видеоролик был опубликован 18 августа на YouTube.

Слова придумала Евгения Радостева, она вместе со звукорежиссером записала трек. Однако на этом женщина решила не останавливаться и через некоторое время вместе со своими подругами занялась съемкой клипа.

«Если у вас есть дети — смотреть обязательно! А если пока нет, то тем более смотреть. А все началось с того, что посмотрела пародию Урганта и захотела сделать что-то своё, ну и, конечно же, тему выбрала самую наболевшую», — пишет Евгения Радостева на своей странице во «ВКонтакте».