В Самаре начался демонтаж Дворца спорта на ул. Молодогвардейской

«Груда металла и бетонных камней. Здание 1966 года постройки превращается в строительный мусор. Ледовый дворец спорта разбирают частями до самого основания. Уже в пятницу специальными ножницами разрежут крышу, а полностью демонтаж должны завершить к концу октября», — говорится в сюжете.

После этого начнется строительство новой арены, которая будет в разы больше — как по площади, так и по количеству залов. Высота нового дворца спорта составит более 20 метров. Площадь увеличится до 26 тыс. кв. метров. Форма останется прямоугольной. В комплексе расположатся три ледовые площадки — основной лед, тренировочный и для керлинга. Кроме того, предусмотрен универсальный зал и помещение для занятий хореографией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sFXSmlQ1tGE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сцена предусмотрена с расположением и по длинной стороне, как было раньше, так и по короткой. То есть для разных концертов предусмотрена модифицируемая сцена с подвесной системой для различных световых и звуковых спецэффектов. Все будет гораздо современнее, чем было» — рассказал архитектор Дмитрий Орлов.