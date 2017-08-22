В Самаре начался демонтаж Дворца спорта на ул. Молодогвардейской
В Самаре стартовали работы по демонтажу ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, сообщает ГТРК «Губерния».
В Самаре стартовали работы по демонтажу ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, сообщает ГТРК «Губерния».
«Груда металла и бетонных камней. Здание 1966 года постройки превращается в строительный мусор. Ледовый дворец спорта разбирают частями до самого основания. Уже в пятницу специальными ножницами разрежут крышу, а полностью демонтаж должны завершить к концу октября», — говорится в сюжете.
После этого начнется строительство новой арены, которая будет в разы больше — как по площади, так и по количеству залов. Высота нового дворца спорта составит более 20 метров. Площадь увеличится до 26 тыс. кв. метров. Форма останется прямоугольной. В комплексе расположатся три ледовые площадки — основной лед, тренировочный и для керлинга. Кроме того, предусмотрен универсальный зал и помещение для занятий хореографией.
«Сцена предусмотрена с расположением и по длинной стороне, как было раньше, так и по короткой. То есть для разных концертов предусмотрена модифицируемая сцена с подвесной системой для различных световых и звуковых спецэффектов. Все будет гораздо современнее, чем было» — рассказал архитектор Дмитрий Орлов.
Чаша основной арены будет асимметричной формы, трибуны рассчитаны на 5 тыс. человек с возможностью установки дополнительных кресел. Там же будут проводить и баскетбольные турниры — на время проведения игр на лед будут стелить паркет. Предусмотрели и удобные раздевалки с выходом в каждый из залов.