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12:01 (мск), источник: Volga News

В Самаре начался демонтаж Дворца спорта на ул. Молодогвардейской

В Самаре стартовали работы по демонтажу ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, сообщает ГТРК «Губерния».

«Груда металла и бетонных камней. Здание 1966 года постройки превращается в строительный мусор. Ледовый дворец спорта разбирают частями до самого основания. Уже в пятницу специальными ножницами разрежут крышу, а полностью демонтаж должны завершить к концу октября», — говорится в сюжете.

После этого начнется строительство новой арены, которая будет в разы больше — как по площади, так и по количеству залов. Высота нового дворца спорта составит более 20 метров. Площадь увеличится до 26 тыс. кв. метров. Форма останется прямоугольной. В комплексе расположатся три ледовые площадки — основной лед, тренировочный и для керлинга. Кроме того, предусмотрен универсальный зал и помещение для занятий хореографией.

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«Сцена предусмотрена с расположением и по длинной стороне, как было раньше, так и по короткой. То есть для разных концертов предусмотрена модифицируемая сцена с подвесной системой для различных световых и звуковых спецэффектов. Все будет гораздо современнее, чем было» — рассказал архитектор Дмитрий Орлов.

Чаша основной арены будет асимметричной формы, трибуны рассчитаны на 5 тыс. человек с возможностью установки дополнительных кресел. Там же будут проводить и баскетбольные турниры — на время проведения игр на лед будут стелить паркет. Предусмотрели и удобные раздевалки с выходом в каждый из залов.

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