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12:49 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Крымский мост в Москве покрасят за несколько часов в ночь на 23 августа

Крымский мост в Москве покрасят в ночь с 22 на 23 августа ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Длина Крымского моста составляет 688 метров. На “обработку” только одной стороны моста потребуется более 400 кг краски, или примерно семь 60-литровых канистр с колером», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что несмотря на обширный участок работы, покраску планируется выполнить за несколько часов.

Оперативность проведения работ достигается за счет применения специального оборудования на основе бензинового привода. По внешнему виду установка напоминает переносную мини-мойку, но вместо воды используется краска и растворитель. Труднодоступные места, где автоматизированная окраска невозможна, будут окрашены вручную с помощью кистей.
Пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы
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