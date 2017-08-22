Хабаровчане смогут задать специалисту вопросы о пассажирских перевозках
23 августа управление транспорта администрации Хабаровска проведет горячую линию. Ее тема — организация перевозок пассажиров коммерческим транспортом.
23 августа управление транспорта администрации Хабаровска проведет горячую линию. Ее тема — организация перевозок пассажиров коммерческим транспортом.
Хабаровчане смогут задать свои вопросы с 9:00 до 10:00. Им ответит начальник отдела организации регулярных перевозок Ирина Фостей. Телефон: 32−85−02, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на