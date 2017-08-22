Завершился монтаж основных конструкций путепровода на переезде через МЦК по Южнопортовой улице
Эстакада длиной 156 метров свяжет районы Южнопортовый и Печатники.
Эстакада длиной 156 метров свяжет районы Южнопортовый и Печатники.
Основные конструкции автодорожного путепровода на железнодорожном переезде через Московское центральное кольцо по Южнопортовой улице готовы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Рабочие забетонировали шесть опор путепровода, смонтировали пролетное строение, сделали гидроизоляцию. Они также смонтировали перильное ограждение пешеходной зоны, покрасили опоры и пролетное строение. Сейчас ведутся работы по армированию переходной плиты у первой опоры и планировка откосов.
«Строительство путепроводов через железнодорожные пути — одно из важных направлений развития
По его словам, в ближайшие два года в столице планируется построить не менее пяти новых путепроводов через железнодорожные пути.