Завершился монтаж основных конструкций путепровода на переезде через МЦК по Южнопортовой улице

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Основные конструкции автодорожного путепровода на железнодорожном переезде через Московское центральное кольцо по Южнопортовой улице готовы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Рабочие забетонировали шесть опор путепровода, смонтировали пролетное строение, сделали гидроизоляцию. Они также смонтировали перильное ограждение пешеходной зоны, покрасили опоры и пролетное строение. Сейчас ведутся работы по армированию переходной плиты у первой опоры и планировка откосов.

Путепровод протяженностью 156 метров обеспечит транспортную связь между районами Южнопортовый и Печатники. Проект предусматривает строительство дорог общей протяженностью 0,77 километра.

«Строительство путепроводов через железнодорожные пути — одно из важных направлений развития улично-дорожной сети. Только в этом году мы завершаем строительство шести путепроводов, четыре из них уже сданы», — отметил Андрей Бочкарев.