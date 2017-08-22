В этом году в Татарстане планируется привить от гриппа более 1,5 млн человек

Источник: Город Казань.KZN.RU

Осенью прошлого года было привито против гриппа 34% населения, что позволило сдержать эпидемический процесс и не допустить эпидемии.

В настоящее время в республике заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями находится ниже эпидемического порога и именно поэтому сейчас самое благоприятное время для вакцинации против гриппа. Управление Роспотребнадзора по РТ напоминает, что поступили вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» для иммунизации детского и взрослого населения. Вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон.

Будущим мамам нужно помнить, что при гриппе в период беременности более чем в 4 раза повышается риск тяжелого течения болезни, более чем в 7 раз — риск госпитализации, на 30% увеличивается частота преждевременных родов. Вакцинация против гриппа беременным с 2014 года в России включена в Национальный календарь прививок.

Прививку рекомендуется делать во 2−3 триместры беременности. Прививки беременным женщинам проводятся бесплатно. Окружение новорожденного ребенка также должно быть привитым, так как малыши восприимчивы к инфекционным заболеваниям.