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12:51 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области ночью похолодает до +12

Во вторник, 22 августа, в Калининградской области по прогнозам специалистов будет малооблачная погода, временами дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести - Калининград

В Балтийске и Мамоново +17, в Зеленоградске +18. В Багратионовске и Правдинске +18. В Советске и Полесске также +18. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. В Краснознаменске аналогичная температура. В Нестерове ожидается 17 градусов выше нуля.

В Калининграде пройдет небольшой дождь, так утверждают метеорологи Гидрометцентра. После полудня температура воздуха поднимется до отметки +19, малооблачная погода, временами дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Во второй половине дня дождь прекратится. Ночью ожидается +12.

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