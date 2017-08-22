В Калининградской области ночью похолодает до +12

В Балтийске и Мамоново +17, в Зеленоградске +18. В Багратионовске и Правдинске +18. В Советске и Полесске также +18. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. В Краснознаменске аналогичная температура. В Нестерове ожидается 17 градусов выше нуля.