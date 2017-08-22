В Калининградской области ночью похолодает до +12
Во вторник, 22 августа, в Калининградской области по прогнозам специалистов будет малооблачная погода, временами дождь.
Во вторник, 22 августа, в Калининградской области по прогнозам специалистов будет малооблачная погода, временами дождь.
В Балтийске и Мамоново +17, в Зеленоградске +18. В Багратионовске и Правдинске +18. В Советске и Полесске также +18. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. В Краснознаменске аналогичная температура. В Нестерове ожидается 17 градусов выше нуля.
В Калининграде пройдет небольшой дождь, так утверждают метеорологи Гидрометцентра. После полудня температура воздуха поднимется до отметки +19, малооблачная погода, временами дождь. Ветер