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12:06 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра объявлен в Беларуси 23—24 августа

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра объявлен в Беларуси 23 и 24 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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Источник: БЕЛТА

«В Беларусь идут сильные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром до 22 м/с. Ненастную погоду принесет южный циклон, который будет смещаться с юга Европы вдоль наших восточных границ, через Беларусь будут проходить связанные с ним активные атмосферные фронты», — сказал Дмитрий Рябов.

В среду ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых районах возможны грозы. В восточных и северо-восточных районах ожидаются сильные дожди. Днем в некоторых районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля. Днем — 13−19 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 21.

В четверг в Беларуси пройдут дожди, в северо-восточных и центральных районах сильные. Местами возможны грозы. На большей части территории прогнозируется усиление ветра порывами до 15−22 м/с. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля. Днем — 13−20 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 22.

Затем погода улучшится, воздушные потоки поменяются на западные, и в Беларусь из Западной Европы придут более теплее воздушные массы. Температура начнет повышаться, установится умеренно-теплая погода, дождей станет меньше. В пятницу ночью по северо-востоку, днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов выше нуля. Днем — 17−24 градуса тепла, по югу — до плюс 26.

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