Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра объявлен в Беларуси 23—24 августа
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
«В Беларусь идут сильные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром до 22 м/с. Ненастную погоду принесет южный циклон, который будет смещаться с юга Европы вдоль наших восточных границ, через Беларусь будут проходить связанные с ним активные атмосферные фронты», — сказал Дмитрий Рябов.
В среду ночью преимущественно по востоку, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в некоторых районах возможны грозы. В восточных и
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля. Днем — 13−19 градусов тепла, по
В четверг в Беларуси пройдут дожди, в
Затем погода улучшится, воздушные потоки поменяются на западные, и в Беларусь из Западной Европы придут более теплее воздушные массы. Температура начнет повышаться, установится