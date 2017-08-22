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12:01 (мск), источник: Tengrinews

Сильная жара и пыльные бури. В трех областях РК объявлено штормовое предупреждение

В трех областях Казахстана ожидаются пыльные бури и сильная жара. Объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

Днем 23 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара до 35 градусов.

Также 23 августа на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра восточного, юго-восточного направления 15−20 метров в секунду.

С 23 по 25 августа штормовое предупреждение действует и на территории Кызылординской области. Местами сохраняются северо-восточный и восточный ветра 15−20 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду, а также пыльная буря.

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