Сильная жара и пыльные бури. В трех областях РК объявлено штормовое предупреждение
В трех областях Казахстана ожидаются пыльные бури и сильная жара. Объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В трех областях Казахстана ожидаются пыльные бури и сильная жара. Объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Днем 23 августа в Костанайской области ожидается местами сильная жара до 35 градусов.
Также 23 августа на территории Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра восточного,
С 23 по 25 августа штормовое предупреждение действует и на территории Кызылординской области. Местами сохраняются