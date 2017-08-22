Старшеклассники каждой седьмой школы Омской области начнут учиться по новым стандартам

С 1 сентября 100 школ Омской области начнут учить десятиклассников по новым образовательным стандартам для старших классов. Для всего региона эти стандарты станут обязательными лишь с 2020 года. Одиннадцатиклассников в пилотных школах эксперимент тоже не коснётся.

Как уточнил Om1.ru пресс-секретарь министерства образования Илья Крылич, пилотные учебные заведения находятся как в городе, так и в сельских районах. Новые стандарты появятся в каждой седьмой школе (всего в регионе 725 школ).

Главная особенность новых стандартов — профильный принцип образования и акцент на индивидуальных образовательных маршрутах.