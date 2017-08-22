Старшеклассники каждой седьмой школы Омской области начнут учиться по новым стандартам
Ребятам предстоит выбрать для себя один из пяти профилей обучения:
Ребятам предстоит выбрать для себя один из пяти профилей обучения:
С 1 сентября 100 школ Омской области начнут учить десятиклассников по новым образовательным стандартам для старших классов. Для всего региона эти стандарты станут обязательными лишь с 2020 года. Одиннадцатиклассников в пилотных школах эксперимент тоже не коснётся.
Как уточнил Om1.ru
Ребятам нужно будет выбрать, по какому из профилей они будут получать углубленные знания: