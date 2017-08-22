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12:01 (мск), источник: Om1.ru

Старшеклассники каждой седьмой школы Омской области начнут учиться по новым стандартам

Ребятам предстоит выбрать для себя один из пяти профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный.

С 1 сентября 100 школ Омской области начнут учить десятиклассников по новым образовательным стандартам для старших классов. Для всего региона эти стандарты станут обязательными лишь с 2020 года. Одиннадцатиклассников в пилотных школах эксперимент тоже не коснётся.

Как уточнил Om1.ru пресс-секретарь министерства образования Илья Крылич, пилотные учебные заведения находятся как в городе, так и в сельских районах. Новые стандарты появятся в каждой седьмой школе (всего в регионе 725 школ).

Главная особенность новых стандартов — профильный принцип образования и акцент на индивидуальных образовательных маршрутах.

Ребятам нужно будет выбрать, по какому из профилей они будут получать углубленные знания: естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному. Дополнительно старшеклассники смогут посещать учебные предметы по выбору, не входящие в базовую школьную программу. В учебном плане предусмотрены индивидуальные проекты, которые обязательно должны будут выполнять ученики. Предполагается, что такая система поможет подросткам лучше подготовиться к поступлению в вузы.

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