Бесстрашные минчане вплавь догнали нарушителя, за которым гналась милиция

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Ленинском РУВД Минска бесстрашных парней, которые помогли милиции, искренне поблагодарили.

Смельчаки живут в Серебрянке, а в момент инцидента копались под капотом машины. Что было дальше, делятся сразу после торжественного награждения в Ленинском РУВД Минска — руководство районного управления выразило ребятам благодарность. Что предшествовало торжественному мероприятию, вспоминает Алексей Новиков:

— Слышим с другом крики. Смотрим — бежит мужик, а за ним сотрудники милиции. Среди них девушка, участковый инспектор. Мигом решили: надо помочь.

Преследование продолжалось по всему району, пока беглец, оказавшись на берегу Слепянской водной системы, не бросился в воду. Думал, пронесло. Но и ребята не замешкались: не стали терять время и вытряхивать все из карманов, а сразу в одежде ринулись вдогонку — вплавь быстро его настигли.

— Мужчина был очень проворным. Оказалось, накануне порядком выпил. Вот откуда такой адреналин, — смеется Алексей. Сам парень раньше всерьез занимался рукопашным боем и до сих пор держит себя в форме — отсюда уверенность и бесстрашие в таких ситуациях.

Его товарищ тоже с физкультурой на ты. Александр Пиляк профессионально занимался карате и тайским боксом. И это уже второй подобный случай в его жизни.

— Пару лет назад в магазине заметил, что мужчины взяли четыре бутылки водки и побежали к выходу. Охранником на торговой точке тогда работала девушка: зима, скользко, она на каблуках. Кинулся за ними, скрутил, вызвал милицию, — вспоминает 24-летний парень. Уверяет: в этих двух ситуациях ни разу не испугался, что может иметь дело с серьезным преступником. В случае чего, смог бы оборониться.

Временно исполняющий обязанности начальника Ленинского РУВД Минска полковник милиции Виталий Макрицкий гордится такими ребятами: