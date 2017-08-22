День флага отмечают в Новосибирске: фоторепортаж

Ежегодно 22 августа вот уже более двадцати лет в России отмечается один из важнейших национальных праздников — День Российского флага, призванный укрепить и популяризовать среди населения один из главных символов государства.

Источник: VN.ru

На многих фасадах в Новосибирске и области вывешены флаги РФ — все значимые события в жизни страны отмечаются подъемом триколора, который знают во всем мире. Сегодня вместе с новосибирцами в празднике, посвященному Дню флага России, принял участие губернатор Владимир Городецкий.

Источник: VN.ru

«Я поздравляю всех новосибирцев с этим гордым праздником — Днем Государственного флага Российской Федерации, — сказал глава региона. — Это новый праздник, но история российского триколора очень древняя. Еще со времен Петра I, с 1704 года этот флаг поднимался на торговых кораблях. Государственный флаг — это символ наших свершений, побед, всего тернистого пути, по которому шли все наши предыдущие поколения, пути, который проходила наша страна. Этим нужно очень дорожить, гордиться, как и гербом и Конституцией своей страны. Этот праздник настраивает и нынешнее молодое поколение внести свой вклад в новую историю России, в темпы ее развития».

Источник: VN.ru

Первые лица региона ознакомились с работой интерактивных зон, организованных областными учреждениями в сфере молодежной политики. В интерактивных зонах представлена робототехника, выездная химическая лаборатория, настольные игры, работы граффити и многое другое.

На сцене перед Оперным театром в 13 часов началась большая концертно-патриотическая программа. По официальным данным, сегодня на праздник в Театральный сквер пришли около 1,5 тысяч жителей Новосибирска и гостей города. Многие пришли с разноцветными воздушными шарами — белыми, синими и красными.

Основой содержательной составляющей праздника в Новосибирской области стала молодёжная тематика. В Новосибирске и во всех районах области проходят концерты, фестивали, тематические выставки, игровые и спортивные программы, показы кинофильмов. Сегодня состоится вручение в торжественной обстановке паспортов молодым новосибирцам в рамках Всероссийской акции «Я — гражданин России».

Также в библиотеках города и области сегодня организованы встречи с писателями, историками, деятелями культуры и представителями общественности, посвящённые патриотическим темам. На различных общественных площадках проходят литературные чтения, лекции исторической и патриотической направленности.