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12:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Детский лагерь закрыли на карантин в Челябинской области

В Челябинской области сегодня в СМИ, со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД, появилась информация о закрытии детского лагеря «Аленушка». Официальной информации корреспонденту ГТРК «Южный Урал» на данный момент получить пока не удалось.

Источник: AP 2017

По непроверенным данным, о введении карантина рассказали родителей отдыхающих детей в лагере «Аленушка». Ограничительные меры вводят до конца смены в связи с энтеровирусной инфекцией. Уточняется, что вирусная инфекция выявлена у одного ребенка.

Напомним, как сообщали ранее в региональном Роспотребнадзоре, за 7 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечен рост заболеваемости в 1,7 раза (показатель — 1,27 на 100 тысяч населения). Заболеваемость зарегистрирована в 5-ти муниципальных образованиях: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Еманжелинске, Красноармейском муниципальном районе. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Челябинске — 29 случаев (67%), из которых 15- энтеровирусный менингит, заболеваемость по городу в сравнении с аналогичным периодом 2016 года выросла в 3,2 раза (показатель составил 2,43 на 100 тысяч населения).

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