Побакланим?
Новость про бакланов, нарушающих целостность крыши арены на Крестовском, меньше чем за сутки собрала большое количество шуток и фотожаб.
Новость про бакланов, нарушающих целостность крыши арены на Крестовском, меньше чем за сутки собрала большое количество шуток и фотожаб.
Накануне петербургский сектор рунета активно начал интересоваться пернатыми и спорить, как отличить из всех морских пернатых под общим названием «чайки» тех самых бакланов. Повод дал
В твиттере сразу поселился @zenitbaklan. В описании аккаунта говорится, что он якобы принадлежит одному из «бакланов со стадиона Крестовский (г. Санкт-Петербург) — самой современной и технологичной арены России, а, возможно, и всего мира!».
«Фонтанка» собрала народный креатив и юмор
Первыми откликнулись редакторы википедии, правда, все утро на сайте виртуальной энциклопедии то, появляется, то исчезает приписка по поводу образа жизни и питания бакланов. Не известно, кто победит, так что на всякий случай сделали скриншот.
Самыми главными специалистами по бакланам, это известно из одноименного мультсериала, являются Бивис и Батхед. Так что их появление вполне логично, но их шуточки стоит воспринимать с поправкой на специфическую манеру выражаться.