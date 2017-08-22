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12:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новый блок начальной школы № 66 откроется в Иркутске 1 сентября

560 детей будет принято в образовательное учреждение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новый блок начальной школы № 66 сдан в эксплуатацию в Иркутске и примет учеников 1 сентября. В образовательном учреждении будут обучаться ученики с 1 по 3 класс, при двусменном режиме будет принято 560 детей. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников оценил готовность объекта и качество строительных работ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации начальника «УКС Иркутска» Ильи Кручинина, площадь здания нового блока начальной школы — более 5,5 тысячи кв. метров. Объем инвестиций составил около 230 млн рублей. Новый корпус начальной школы в предместье Рабочее построен, чтобы обеспечить местами в школьных учреждениях жителей строящихся домов. В здании завершены отделочные работы, проведен монтаж пищеблока, окончена поставка оборудования.

«Здесь будут учиться самые маленькие школьники. Подобный проект подходит к действующим школам, как дополнительный. В настоящее время у нас ведется проектирование по привязке таких модулей еще в ряде школ. Потребность в новых общеобразовательных учреждениях существует во многих районах города и эту задачу мы выполняем поэтапно», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

Директор школы № 66 Вячеслав Федоров сообщил, в начальном блоке размещены учебные классы, оборудованные интерактивными досками и проекторами, спортивный, актовый и музыкальный залы, столовая. Возможности нового здания позволяют организовать группы продленного дня.

«Кроме того, в начальном блоке оснащены лингафонный и компьютерный классы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья здание школы оборудовано специальным лифтом и санузлами на этажах. Также оснащен медицинский кабинет со стоматологическим оборудованием. Отдельный учебный блок начальных классов имеет выход на территорию школы, где размещены спортивные и игровые площадки, оборудованные необходимым инвентарем», — отметил Вячеслва Федоров.

Для ребят подготовлены просторные светлые классы. У учеников первых, вторых, третьих классов будет свое новое уютное помещение, своя столовая, свой спортзал и многое другое. Педагогический коллектив сформирован и готов к работе, подчеркнул Вячеслав Федоров.

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