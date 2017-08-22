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12:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

​В Красноярске завершается летний оздоровительный сезон

​В Красноярске завершается летний оздоровительный сезон.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

​В Красноярске завершается летний оздоровительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В период летних каникул различными видами отдыха были охвачены более 35 тысяч школьников. Традиционно самым популярным остается отдых в загородных лагерях. Во всех лагерях дети получают 5-разовое питание, принимают участие в спортивных мероприятиях и досуговых программах, занимаются на благоустроенных игровых и спортивных площадках. При этом размер родительской платы за путевку составил 30% от полной стоимости, что составило порядка 5 тыс. рублей.

«В этом году муниципальные и негосударственные учреждения работают в 3−4 смены. Почти 9,5 тыс. школьников в возрасте от 7 до 17 лет отдыхали в 17 лагерях, расположенных в Красноярске, Железногорске, Емельяновском, Березовском, Сухобузимском, Минусинском, Новоселовском районах. В большинстве учреждений смены завершились в десятых числах августа. Летние каникулы в данных учреждениях прошли спокойно, без происшествий. В пяти лагерях порядка тысячи школьников будут отдыхать до 30 августа», — говорит руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Отмечается, что самым массовым стал отдых в пришкольных лагерях, организованных на безе 113 учреждений. На дневных пришкольных площадках отдохнули 12,5 тысяч детей.

Около 2,5 тысяч школьников отправились в профильные лагеря различной направленности. Дети побывали в походах, экспедициях, на сплавах, а также жили в палаточных лагерях. На базе учреждений социальной сферы был организован досуг для 9,5 тысяч школьников.

Основной формой летней трудовой занятости подростков является трудовой отряд главы города. В период летних каникул в отряде работали порядка 2,6 тысяч ребят.

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