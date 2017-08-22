Центр Екатеринбурга ждет «троллейбусный коллапс»

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге с 23 по 28 августа 2017 года закрывается движение на участке улицы Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Малышева.

По данным пресс-службы мэрии столицы Урала, ограничения связаны с работами по ремонту участка тепловой сети. Транспорт направят в объезд по улицам Пушкина, Красноармейской, Малышева и проспекту Ленина.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе движения ЕМУП «ТТУ», в связи с перекрытием Карла Либкнехта изменится движение троллейбусов девяти маршрутов. Отрезок от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала на несколько дней будет блокирован.