Центр Екатеринбурга ждет «троллейбусный коллапс»

В Екатеринбурге с 23 по 28 августа 2017 года закрывается движение на участке улицы Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Малышева.
По данным
Как сообщили «Уралинформбюро» в службе движения ЕМУП «ТТУ», в связи с перекрытием Карла Либкнехта изменится движение троллейбусов девяти маршрутов. Отрезок от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала на несколько дней будет блокирован.
Троллейбусы № 3, 18 и 19 будут отменены. № 1 пойдет от Химмаша до Центральной Гостиницы, № 11 — от Начдива Онуфриева до Академической, № 15 — от Ботанической до Декабристов, № 9 — от Табачной фабрики Альвис до Центральной гостиницы, № 5 — от Коммунистической до станции метро Уралмаш, № 17 — от Крауля до Центральной гостиницы.