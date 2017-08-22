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12:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Центр Екатеринбурга ждет «троллейбусный коллапс»

Из-за ремонта теплосетей.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге с 23 по 28 августа 2017 года закрывается движение на участке улицы Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Малышева.

По данным пресс-службы мэрии столицы Урала, ограничения связаны с работами по ремонту участка тепловой сети. Транспорт направят в объезд по улицам Пушкина, Красноармейской, Малышева и проспекту Ленина.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе движения ЕМУП «ТТУ», в связи с перекрытием Карла Либкнехта изменится движение троллейбусов девяти маршрутов. Отрезок от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала на несколько дней будет блокирован.

Троллейбусы № 3, 18 и 19 будут отменены. № 1 пойдет от Химмаша до Центральной Гостиницы, № 11 — от Начдива Онуфриева до Академической, № 15 — от Ботанической до Декабристов, № 9 — от Табачной фабрики Альвис до Центральной гостиницы, № 5 — от Коммунистической до станции метро Уралмаш, № 17 — от Крауля до Центральной гостиницы.

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