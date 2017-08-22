Самую грязную реку привели в порядок в Новосибирске

В рамках Года экологии департамент лесного хозяйства НСО совместно с активистами привели в порядок реку 2-я Ельцовка. Раньше на этом месте в районе Красного проспекта даже существовал городской пляж, но сегодня из русла реки вычистили четыре кубометра мусора и валежника.

Сегодня Ельцовка-2 считается одной из самых загрязненных малых рек Новосибирска. Причина тому — близко расположенные промышленные предприятия, гаражные кооперативы и наплевательское отношение людей. Активисты и общественники не раз убирали прибрежную зону реки, но мусор, сбрасываемый выше по течению, накапливается достаточно быстро.

— Русло реки — место достаточно красивое и напоминает чем-то горную речку: каменистый берег, валуны, бурлящая вода. А на фоне этой красоты — заторы в воде из самого разного хлама. Здесь и стеклянные бутылки и банки, пластиковые полторашки, пластмассовые канистры из-под ГСМ, промасленные тряпки, пенопласт, — рассказали в пресс-службе департамента.

В конце июля еще один экологический десант, состоящий из студентов, сотрудников правоохранительных органов, Росрыболовства и железной дороги, вышел с пакетами на остров Медвежий. В акции участвовало около 50 человек. За час работы собрали 45 пакетов мусора.