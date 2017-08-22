Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Что вы знаете о первой помощи: тест
Умерла актриса Зоя Степанова
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Поклонники высмеяли Мэрайю Кэри за фотошоп
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: Бородина поведала об отношениях с мужем после измены
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
12:28 (мск), источник: VN.ru

Самую грязную реку привели в порядок в Новосибирске

Четыре кубометра мусора вычистили из русла реки 2-я Ельцовка в Дендрологическом парке Новосибирска. Ельцовка-2 считается одной из самых загрязненных малых городских рек. Очищают ее уже не в первый раз, но мусор, сбрасываемый выше по течению, быстро накапливается вновь.

В рамках Года экологии департамент лесного хозяйства НСО совместно с активистами привели в порядок реку 2-я Ельцовка. Раньше на этом месте в районе Красного проспекта даже существовал городской пляж, но сегодня из русла реки вычистили четыре кубометра мусора и валежника.

Сегодня Ельцовка-2 считается одной из самых загрязненных малых рек Новосибирска. Причина тому — близко расположенные промышленные предприятия, гаражные кооперативы и наплевательское отношение людей. Активисты и общественники не раз убирали прибрежную зону реки, но мусор, сбрасываемый выше по течению, накапливается достаточно быстро.

— Русло реки — место достаточно красивое и напоминает чем-то горную речку: каменистый берег, валуны, бурлящая вода. А на фоне этой красоты — заторы в воде из самого разного хлама. Здесь и стеклянные бутылки и банки, пластиковые полторашки, пластмассовые канистры из-под ГСМ, промасленные тряпки, пенопласт, — рассказали в пресс-службе департамента.

В конце июля еще один экологический десант, состоящий из студентов, сотрудников правоохранительных органов, Росрыболовства и железной дороги, вышел с пакетами на остров Медвежий. В акции участвовало около 50 человек. За час работы собрали 45 пакетов мусора.

Кроме этого в 2017 году планируют обустроить границы десяти памятников природы области. Это Буготакские сопки, Пойменно-островной природный комплекс, Улантова гора и Черневые леса Салаира в Тогучинском районе, Долина реки Издревая в Новосибирском районе, Обская песчаная степь, Шарчинская степь и озеро Сплавное в Сузунском районе. В порядок приведут озеро Горькое в Купинском районе и Троицкую степь в Карасукском районе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Самую грязную реку привели в порядок в Новосибирске
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь