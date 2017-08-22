Работодателей в Молдове обяжут оборудовать сотрудникам душ
Правительство планирует принять санитарный регламент, который предусматривает обязательство работодателей оборудовать душ для некоторых категорий сотрудников.
Правительство планирует принять санитарный регламент, который предусматривает обязательство работодателей оборудовать душ для некоторых категорий сотрудников.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило санитарный Регламент по защите здоровья работников от рисков, которым они подвержены при работе с канцерогенами и мутагенами.
Планируется, что документ утвердят на ближайшем заседании. Регламент предусматривает введение конкретных норм для защиты здоровья сотрудников, которые имеют дело с этим опасными для здоровья веществами, способными вызывать раковые заболевания и генетические мутации.
Документ предусматривает утверждение конкретных процедур по оценке рисков, информировании о них сотрудников, защите других работников, не связанных с опасными химвеществами.
В тексте указано, что для всех видов деятельности, где существует риск поражениями канцерогенами или мутагенами, работодатель обязан организовать работу таким образом, что прием пищи и напитков не проводился в зоне возможного заражения. Также там запрещено курить.
Также Регламент предусматривает обязательство работодателя предоставить сотрудникам душ и санитарную комнату. Кроме того для таких видов деятельности работодатель должен предоставить работникам отдельные места для хранения обычной одежды и той, которую они используют на работе.
Документ предполагает и то, что работодатель должен предоставлять госструктурам данные о количестве сотрудников, задействованных в работах с канцерогенами и мутагенами. Если у
Также Регламент предусматривает, что зоны опасных работ должны быть изолированы и оснащены информационными панно, предупреждающими об опасности.
До сих пор в законодательстве Молдовы не было такого нормативного акта.