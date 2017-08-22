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12:38 (мск), источник: Sputnik.md

Работодателей в Молдове обяжут оборудовать сотрудникам душ

Правительство планирует принять санитарный регламент, который предусматривает обязательство работодателей оборудовать душ для некоторых категорий сотрудников.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило санитарный Регламент по защите здоровья работников от рисков, которым они подвержены при работе с канцерогенами и мутагенами.

Планируется, что документ утвердят на ближайшем заседании. Регламент предусматривает введение конкретных норм для защиты здоровья сотрудников, которые имеют дело с этим опасными для здоровья веществами, способными вызывать раковые заболевания и генетические мутации.

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Документ предусматривает утверждение конкретных процедур по оценке рисков, информировании о них сотрудников, защите других работников, не связанных с опасными химвеществами.

В тексте указано, что для всех видов деятельности, где существует риск поражениями канцерогенами или мутагенами, работодатель обязан организовать работу таким образом, что прием пищи и напитков не проводился в зоне возможного заражения. Также там запрещено курить.

Также Регламент предусматривает обязательство работодателя предоставить сотрудникам душ и санитарную комнату. Кроме того для таких видов деятельности работодатель должен предоставить работникам отдельные места для хранения обычной одежды и той, которую они используют на работе.

Документ предполагает и то, что работодатель должен предоставлять госструктурам данные о количестве сотрудников, задействованных в работах с канцерогенами и мутагенами. Если у кого-то из работников обнаружена аномалия, то врач вправе запросить обследование остальных сотрудников, которые были подвержены такому же воздействию опасного вещества.

Также Регламент предусматривает, что зоны опасных работ должны быть изолированы и оснащены информационными панно, предупреждающими об опасности.

До сих пор в законодательстве Молдовы не было такого нормативного акта.

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