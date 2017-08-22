Исполнять обязанности главы «Гоголь-центра» будет Юлия Калинина

Источник: РИА Новости

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Кирилл Семёнович, уезжая в творческую командировку, своим решением назначил своего заместителя исполнять обязанности на время своего отсутствия. Она и исполняет обязанности, у неё срок исполнения — на время отсутствия основного руководителя. Все у нас пока в пределах тех решений, которые были приняты ранее. Александр Кибовский Глава департамента культуры Москвы

Он уточнил, что сейчас и.о. руководителем является заместитель по финансам Юлия Калинина. По словам Кибовского, в настоящее время назначение иной кандидатуры не планируется.

Юлия Калинина исполняет обязанности директора по решениям, принятым раньше, когда Кирилл Семенович убывал в творческую командировку. Есть назначенный исполняющий обязанности. Функции у нее полные, работает она в полном объеме, все права у нее имеются. В любом случае, в нашей ситуации все продолжает работать так, как и работало раньше. Александр Кибовский Глава департамента культуры Москвы

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». По данным следствия, министерство культуры России выделило «Седьмой студии» около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля «Сон в летнюю ночь».