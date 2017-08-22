Пять детей и семь верблюдов. Семья с Урала разводит экзотических животных

Много детей и много животных — таким видели семейное счастье жители Челябинской области Елена и Игорь Носыревы. Теперь у них пять детей и… семь верблюдов. Животные дают хозяевам молоко и шерсть, а также развлекают пока еще редких туристов и даже снимаются в кино. О том, как живётся кораблям пустыни в уральской глубинке — в репортаже корреспондента «АиФ-Челябинск».

Боятся собак и любят людей.

Верблюжья ферма, а раньше в Челябинской области самыми экзотичными считались страусиные хозяйства, расположилась в окрестностях Копейска — города-спутника столицы Южного Урала Челябинска.

Сейчас у Носыревых семь верблюдов. Соседи давно привыкли к постояльцам фермы, а вот заезжие грибники иногда пугаются, встречая в перелесках столь странных гостей, жующих траву. Изучив психологию этих животных, хозяева поняли, что верблюдов лучше выпускать гулять по одному. Тогда животное не уйдет далеко от собратьев, что остались за изгородью.

Глава хозяйства Игорь Носырев встречает меня у забора фермы и прямиком ведёт знакомить с питомцами, на ходу отмечая, что все они отлично чувствуют себя и в суровую уральскую зиму, и в жаркое лето.

Людей верблюды не боятся, а всячески ими интересуются. Верблюд по кличке Рембо дважды норовил попробовать на вкус мой блокнот, доказывая своим любопытством, что я оплошала — не принесла ему ни морковки, ни яблок, ни черствого хлеба.

Гостям фермы разрешают приносить вкусности для двугорбых, но категорически запрещают брать с собой собак.

При виде даже маленького, но звонкоголосого йорка животные пугаются, вспоминая про волков, что сторожили их предков в былые времена. От страха верблюды забывают хорошие манеры, которым обучены.

Снялись в кино.

Старший сын Носыревых Егор вспоминают историю о том, как ловить испугавшегося верблюда им пришлось на киносъемках. Двугорбый по пути увидел бродячего пса, да так припустил, что удержать поводья не смогли даже два человека. Кое-как поймали.

Источник: Аргументы и факты

Оказывается, «воспитанные» верблюды диковинка не только для Челябинска. Нет их и в соседних областях. А тут случилось, что в историческом фильме нужно снять целый караван. Цирки таким количеством животных не обладают. Тогда продюсеры и услышали о челябинской ферме.

«Когда нам позвонили с предложением сняться в кино, мы не поверили, думали шутят. Но оказалось, все серьезно. Снимают исторический фильм. В прокате он будет в 2019 году. Два небольших эпизода снимали три дня. Нас, как погонщиков верблюдов, нарядили в халаты и тюрбаны, а верблюдам постелили на спины ковры и сделали корзины из коробок с китайскими иероглифами. Будто караван идет из Китая и везет чай. Вышло вполне правдоподобно, — рассказал Игорь Носырев.

Двугорбых артистов пришлось везти из Копейска на съемки в Тобольск на грузовой газели. Благо, что копейские верблюды к поездкам на машине привычные. Регулярно выезжают на праздники катать детвору.

Главные дрессировщики — дети.

Сами заводчики Елена и Игорь Носыревы еще 10 лет назад даже предположить не могли, что займутся необычным делом. Они даже не были знакомы, но жили в одном городе — Златоусте, у каждого за плечами первый брак и ребёнок.

Источник: Аргументы и факты

«Игорь был фермером. Держал коров и свиней. А у меня были лошади, свой небольшой конный клуб. Еще лет в восемь я на удивление родителям заявила, что у меня будет лошадь, а жить я буду в деревне. Так и случилось», — вспоминает Елена.

Носыревы познакомились случайно: Игорь привез в конный клуб дрова для отопления, познакомился с хозяйкой. С тех пор они не расставались. На совместной прогулке в день города в Златоусте Елена и Игорь увидели верблюда и хором произнесли: «У нас будет много верблюдов и много детей!».

Для развития хозяйства семья перебралась поближе к Челябинску, купив пять гектаров земли. Сразу отстроили небольшой дом и приобрели первого верблюжонка. За первенцем Игорь специально ездил в Астраханскую область. Выбирал из огромного стада среди сотен голов.

«Мы сначала думали, что раз с лошадью умеем обращаться, то и с верблюдом проблем не будет. Как бы ни так. Они совсем другие. Главная трудность — сделать их ручными, научить послушанию. К примеру, чтобы верблюд позволил себя оседлать, нужно работать с ним каждый день. Чтобы узнать секреты воспитания верблюда, муж специально ездил к астраханским заводчикам, жил на ферме две недели, учился непростому делу», — отметила Елена Носырева.

Информации в Интернете о верблюдах крайне мало. Удивительно, но легче договариваются с верблюдами не взрослые, а дети. Старший из детей Носыревых Егор — главный дрессировщик.

«Когда привозим новых верблюдов, то первыми к ним подходят младшие дети. Чем младше ребенок, тем охотнее животное идет на контакт. Также есть трудности с ветеринарами. Часто приходится сталкиваться с отказами ветврачей. Ни один из ветеринаров в Челябинске не согласился определить стельность верблюдицы. Для обучения верблюдам вставляют в нос болт. Но ветеринар не захотел приехать на ферму даже за большие деньги. Так что пришлось осваивать и эти навыки самим. Помогло мое образование медсестры и рассказы все тех же астраханских кочевников», — поделилась трудностями воспитания Елена.

Словно в подтверждение слов хозяйки, новенький из верблюдов начинает громко кричать, когда Егор пытается оседлать его. Поняв, что убежать с урока воспитания не удастся, вывернув шею назад, верблюд отвешивает два смачных плевка своему наезднику. От одной порции Егору удается увернуться, а вот вторая прилетает аккурат на грудь. Мальчик вынужден слезть, чтобы очистить одежду. По словам Егора, верблюжьи плевки очень дурно пахнут. На то, чтобы объездить верблюда, уходит минимум полгода. Дальше проще, ведь один из верблюдов, успешно прошедший обучение, всё лето живет в парке им Тищенко в Челябинске и неплохо зарабатывает на катании детей.

Юрты и мастер-классы для гостей.

Носыревы давно убедились, что верблюды — самые легкоокупаемые животные. Из шерсти своих питомцев они уже сделали подушки, одеяла и даже утеплили дом.

Источник: Аргументы и факты

«Переехав в Копейск, мы сразу начали строить дом. Но утеплителя не хватало, так что пришлось под крышу уложить верблюжью шерсть. Два года мы жили без электричества. Его провели нам только в этом году. Так что одеяла и носочки из верблюжьей шерсти нас спасали зимой. Зато отсутствие электричества позволило нам не приучить младших детей к телевизору. К тому же благодаря этому мы пришли к мысли о том, что можем наладить самостоятельный быт — чтобы в магазине приходилось покупать только соль, спички и муку», — говорит Елена Носырева.

Приучение детей к ведению быта и обязанностям Носыревы считают еще одним важным качеством своей фермы. В процветании хозяйства заинтересованы все от мала до велика, ведь с прибыли можно купить и новые игрушки для младших, и гаджеты для тех, кто постарше. Кроме того, родители уверены, что трудотерапия позволит детям стать успешными в будущем, а в переходный возраст избежать проблем от безделья — депрессий и пагубных увлечений.