Поликлиники Южного Урала получили вакцину против гриппа

«Часть доз вакцины уже находится в лечебных учреждениях, а до конца этой недели всё, что есть на складе, будет отгружено в медорганизации. До конца сентября в Челябинскую область поступят оставшиеся 50% вакцины. Старт прививочной кампании в августе-сентябре оптимален, поскольку у привитых именно в этот период есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета», отметила начальник отдела профилактики заболеваний областного министерства здравоохранения Ольга Яворская.