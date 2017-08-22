Поликлиники Южного Урала получили вакцину против гриппа
В 2017 году в регионе планируют привить 40% населения.
В 2017 году в регионе планируют привить 40% населения.
Вакцина против гриппа поступила в поликлиники Челябинской области, сообщают в
«Часть доз вакцины уже находится в лечебных учреждениях, а до конца этой недели всё, что есть на складе, будет отгружено в медорганизации. До конца сентября в Челябинскую область поступят оставшиеся 50% вакцины. Старт прививочной кампании в
Добавим, что прививки за счёт средств федерального бюджета получат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной,