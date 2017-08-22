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13:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Поликлиники Южного Урала получили вакцину против гриппа

В 2017 году в регионе планируют привить 40% населения.

Вакцина против гриппа поступила в поликлиники Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Часть доз вакцины уже находится в лечебных учреждениях, а до конца этой недели всё, что есть на складе, будет отгружено в медорганизации. До конца сентября в Челябинскую область поступят оставшиеся 50% вакцины. Старт прививочной кампании в августе-сентябре оптимален, поскольку у привитых именно в этот период есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета», отметила начальник отдела профилактики заболеваний областного министерства здравоохранения Ольга Яворская.

Добавим, что прививки за счёт средств федерального бюджета получат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Всего в Челябинской области планируют привить от гриппа 40% населения.

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