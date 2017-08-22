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13:46 (мск), источник: Prokazan.ru

Соцсети: в фонтан на Советской площади залили шампунь

В настоящее время фонтан отключили.

В Казани в фонтан на Советской площади залили шампунь. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

 — Пенная вечеринка на Советской площади. Дети в восторге, и родители тоже, — пишут в комментариях.

Сообщается, что в настоящее время фонтан отключили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, «пенные вечеринки» в фонтане в Казани проходят уже не в первый раз. В 2012 году неизвестные добавили пену в фонтан на улице Петербургской, а в 2014 году «покрылся» пеной фонтан, расположенный в сквере около оперного театра им М. Джалиля.

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