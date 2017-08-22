Соцсети: в фонтан на Советской площади залили шампунь

В Казани в фонтан на Советской площади залили шампунь. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Кстати, «пенные вечеринки» в фонтане в Казани проходят уже не в первый раз. В 2012 году неизвестные добавили пену в фонтан на улице Петербургской, а в 2014 году «покрылся» пеной фонтан, расположенный в сквере около оперного театра им М. Джалиля.