Собянин: школьники Москвы получат по 1 млн рублей за «золото» на международных олимпиадах

«Половина сборной школьников для участия в международных олимпиадах сформирована за счет московских учащихся. Мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и талантов. Предлагается выделить гранты победителям международных олимпиад. Золотым призерам по миллиону рублей, серебряным — по 500 тыс., бронзовым — по 250 тыс.», — сказал Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

По его словам, в этом году столичные школьники завоевали четыре золотые, семь серебряных и три бронзовых медали на международных интеллектуальных состязаниях.