Красноярцу отказали в трудоустройстве из-за его мужского пола

Он попытался устроиться в магазин спецодежды «Индустрия» еще в начале июня, но получил отказ.

Работодателей не интересовали его деловые качества, отметили в прокуратуре, ему отказали исключительно по половому признаку.

Мужчина пожаловался в прокуратуру Свердловского района города на нарушающий его конституционные права незаконный отказ.

Ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Лицо, отказавшее в приеме на работу, привлекли к дисциплинарной ответственности. Организации вынесли предупреждение «за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».