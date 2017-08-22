Красноярцу отказали в трудоустройстве из-за его мужского пола
Жителя Красноярска отказались принимать на работу в магазин спецодежды
Жителя Красноярска отказались принимать на работу в магазин спецодежды
Он попытался устроиться в магазин спецодежды «Индустрия» еще в начале июня, но получил отказ.
Мужчина пожаловался в прокуратуру Свердловского района города на нарушающий его конституционные права незаконный отказ.
Ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Лицо, отказавшее в приеме на работу, привлекли к дисциплинарной ответственности. Организации вынесли предупреждение «за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».
4 августа Первомайский районный суд Омска постановил выплатить 30 тысяч рублей мужчине, которого отказались брать на работу в магазин спортивного питания Hardcore