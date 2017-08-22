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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Красноярцу отказали в трудоустройстве из-за его мужского пола

Жителя Красноярска отказались принимать на работу в магазин спецодежды из-за того, что он мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Он попытался устроиться в магазин спецодежды «Индустрия» еще в начале июня, но получил отказ.

Работодателей не интересовали его деловые качества, отметили в прокуратуре, ему отказали исключительно по половому признаку.

Мужчина пожаловался в прокуратуру Свердловского района города на нарушающий его конституционные права незаконный отказ.

Ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Лицо, отказавшее в приеме на работу, привлекли к дисциплинарной ответственности. Организации вынесли предупреждение «за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».

4 августа Первомайский районный суд Омска постановил выплатить 30 тысяч рублей мужчине, которого отказались брать на работу в магазин спортивного питания Hardcore из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Гомосексуал попытался устроиться продавцом весной. Ему отказали, а в письменном ответе сослались на статью 64 Трудового кодекса России и на закон о гей-пропаганде.

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