Морскую гавань Балтийска накрыл аэрозольный туман

Источник: Новый Калининград

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, таким образом подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийской Военно-морской базы проводили учения по маскировке военных объектов.

«Расчеты дымопуска по специальному сигналу одновременно привели в действие мобильные и стационарные средств аэрозольной маскировки. В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины ТДА-М на шасси ГАЗ-66, внештатные расчеты аэрозольной маскировки, а также катер радиационной и химической разведки, который использовал морские дымовые шашки», — отметили в пресс-службе.

Аэрозольным облаком была накрыта вся площадь военной гавани. Под дымовой завесой были скрыты стоявшие у причалов корабли соединений Балтийского флота. Дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Балтийского флота.