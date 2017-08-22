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13:23 (мск), источник: Новый Калининград

Морскую гавань Балтийска накрыл аэрозольный туман

В Балтийске во вторник аэрозольным облаком была накрыта вся площадь военной гавани.

Источник: Новый Калининград

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, таким образом подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийской Военно-морской базы проводили учения по маскировке военных объектов.

«Расчеты дымопуска по специальному сигналу одновременно привели в действие мобильные и стационарные средств аэрозольной маскировки. В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины ТДА-М на шасси ГАЗ-66, внештатные расчеты аэрозольной маскировки, а также катер радиационной и химической разведки, который использовал морские дымовые шашки», — отметили в пресс-службе.

Аэрозольным облаком была накрыта вся площадь военной гавани. Под дымовой завесой были скрыты стоявшие у причалов корабли соединений Балтийского флота. Дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Балтийского флота.

«При этом подразделения флота строго учли погодные условия, скорость и направление ветра. Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Балтийске органы местного самоуправления были заблаговременно уведомлены установленным порядком», — утверждают в оборонном ведомстве.

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