Морскую гавань Балтийска накрыл аэрозольный туман
В Балтийске во вторник аэрозольным облаком была накрыта вся площадь военной гавани.
В Балтийске во вторник аэрозольным облаком была накрыта вся площадь военной гавани.
Как сообщает
«Расчеты дымопуска по специальному сигналу одновременно привели в действие мобильные и стационарные средств аэрозольной маскировки. В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины
Аэрозольным облаком была накрыта вся площадь военной гавани. Под дымовой завесой были скрыты стоявшие у причалов корабли соединений Балтийского флота. Дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Балтийского флота.
«При этом подразделения флота строго учли погодные условия, скорость и направление ветра. Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Балтийске органы местного самоуправления были заблаговременно уведомлены установленным порядком», — утверждают в оборонном ведомстве.