В Омске спасатели устроили цветной салют из пожарных рукавов

Салют из воды цвета триколора длился несколько минут — три цветных фонтана взмыли в небо из пожарных рукавов сразу после окончания Гимна России, создав вместе картину Государственного флага. Потоки из воды достигали в высоту нескольких метров. Публика встретила водный салют с восторгом, а благодаря жаркой погоде публика не боялась подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть цветные потоки.