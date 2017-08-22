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13:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омске спасатели устроили цветной салют из пожарных рукавов

На празднике, посвященном Дню Государственного флага Российской Федерации, специалисты омского ГУ МЧС устроили для омичей яркой водное шоу в бело-сине-красных цветах.

Салют из воды цвета триколора длился несколько минут — три цветных фонтана взмыли в небо из пожарных рукавов сразу после окончания Гимна России, создав вместе картину Государственного флага. Потоки из воды достигали в высоту нескольких метров. Публика встретила водный салют с восторгом, а благодаря жаркой погоде публика не боялась подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть цветные потоки.

Таким необычным образом омские пожарные решили поздравить жителей Омска с праздником — Днем Государственного флага Российской Федерации.

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