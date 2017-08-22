Во Всеволожске вместо нового суда построят церковь
В центре Всеволожска вместо планируемого здания городского суда появится новая церковь.
В центре Всеволожска вместо планируемого здания городского суда появится новая церковь.
Как сообщает 22 августа 47news, на 68 сотках, расположенных на пересечении Всеволожского и Октябрьского проспектов появится Всеволожский кафедральный собор.
Право на использование земельного участка перешло к Русской православной церкви, согласно выписке из ЕГРН, 18 июля. Это произошло сразу посещения президентом Владимиром Путиным Коневского и Валаамского монастырей, где был озвучен вопрос о необходимости строительства нового храма.