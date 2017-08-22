В Австралии в зоопарке родилась редкая белая коала
В австралийском городе Квинсленд коала в зоопарке родила белого детеныша. Об этом 22 августа сообщает агентство AFP.
В австралийском городе Квинсленд коала в зоопарке родила белого детеныша. Об этом 22 августа сообщает агентство AFP.
Зверю пока не выбрали кличку. Зоопарк попросил пользователей «Фейсбука» помочь с выбором имени. Среди предложенных — Снежинка, Бриллиант, Жемчужина и Джендалади (Djendaladi), что на языке коренного австралийского племени нунгар означает «белошерстный».
Работники зоопарка рассказали, что белый окрас он получил
Цвет меха коал зависит от места обитания. Он варьируется от