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14:31 (мск), источник: RTVi

В Австралии в зоопарке родилась редкая белая коала

В австралийском городе Квинсленд коала в зоопарке родила белого детеныша. Об этом 22 августа сообщает агентство AFP.

Источник: AFP 2017

Зверю пока не выбрали кличку. Зоопарк попросил пользователей «Фейсбука» помочь с выбором имени. Среди предложенных — Снежинка, Бриллиант, Жемчужина и Джендалади (Djendaladi), что на языке коренного австралийского племени нунгар означает «белошерстный».

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Работники зоопарка рассказали, что белый окрас он получил из-за рецессивного гена своей матери. Раньше она уже рожала белых детенышей.

В ветеринарии этот ген называется «серебристым». Дети коал рождаются с очень бледным мехом. Он потом выпадает, как молочные зубы, пояснила директор госпиталя при зоопарке Роузи Бут. С возрастом мех приобретет обычный оттенок.

Цвет меха коал зависит от места обитания. Он варьируется от светло-серого до бурого. Австралийские коалы обычно темнее северных. Коалы с полностью белым мехом встречаются очень редко. Если бы такой зверь родился в диких условиях, он был бы слишком заметен для хищников, добавила Бут. По словам эколога из Университета Квинсленда Алистара Мелзера, за 20 лет наблюдений за дикой природой он ни разу не видел белую коалу в естественной среде обитания.

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