В Австралии в зоопарке родилась редкая белая коала

В ветеринарии этот ген называется «серебристым». Дети коал рождаются с очень бледным мехом. Он потом выпадает, как молочные зубы, пояснила директор госпиталя при зоопарке Роузи Бут. С возрастом мех приобретет обычный оттенок.

В ветеринарии этот ген называется «серебристым». Дети коал рождаются с очень бледным мехом. Он потом выпадает, как молочные зубы, пояснила директор госпиталя при зоопарке Роузи Бут. С возрастом мех приобретет обычный оттенок.