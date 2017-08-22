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17:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение перекроют в День города в центре Ростова

Движение транспорта перекроют в День города в центре донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городской департамент автомобильных дорог, 16 сентября с 2.00 до 23.00 для транспорта закроют улицу Большую Садовую на участке между проспектами Ворошиловским и Театральным, участок Театрального проспекта между улицами Социалистической и М. Горького, улицу Советскую между площадями Театральной и Карла Маркса.

С 6.00 до 23.00 будет перекрыто движение по улице Береговой на участке между проспектом Буденновским и Богатяновским спуском.

Напомним, с 15 по 17 сентября на центральных площадях и улицах Ростова, набережной реки Дон, в муниципальных библиотеках, парках культуры и отдыха будет проведено более 350 мероприятий, посвященных 268-й годовщине со дня основания города.

В День города в донской столице выступят Дима Билан, Светлана Лобода и группа «Бурито».

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