В Татарстане на 21 день закрыли въезд в леса на автотранспорте

В этот период времени запрещается: бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; заправлять горючим топливные баки при работе двигателя, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра.