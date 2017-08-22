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13:35 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане на 21 день закрыли въезд в леса на автотранспорте

Кабмин РТ подписал распоряжение, по которому въезд на автотранспорте в леса на территории республики запрещен, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» пресс-секретарь минлесхоза РТ Лилия Мулюкова.

Источник: Аргументы и факты

Запрет вступил в силу с 21 августа и продлится 21 день (срок может быть увеличен). Это связано с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах на территории Татарстана.

В этот период времени запрещается: бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; заправлять горючим топливные баки при работе двигателя, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра.

Отметим, что леса усиленно патрулируют, в том числе с воздуха. Нарушителей будут штрафовать.

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