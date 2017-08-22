Волгоградцев приглашают на семейный карнавал
Волгоградцев приглашают принять участие во Втором семейном карнавале, который состоится в День города, 9 сентября, в рамках фестиваля «Самый-самый Волгоград».
Волгоградцев приглашают принять участие во Втором семейном карнавале, который состоится в День города, 9 сентября, в рамках фестиваля «Самый-самый Волгоград».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы — студия «Добрый Дом Праздников» — в этот день горожане смогут нарядиться в костюмы всей семьей или по отдельности и колонной в сопровождении ростовых кукол и аниматоров отправиться вдоль улицы
Семьи, где два и более участника придут на праздник в костюмах одной тематики, смогут выиграть призы в беспроигрышной лотерее. Для того, чтобы стать одним из счастливчиков, нужно зарегистрироваться в специальной форме.
Начало карнавала в 10:30 на площади Советской.