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17:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают на семейный карнавал

Волгоградцев приглашают принять участие во Втором семейном карнавале, который состоится в День города, 9 сентября, в рамках фестиваля «Самый-самый Волгоград».

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы — студия «Добрый Дом Праздников» — в этот день горожане смогут нарядиться в костюмы всей семьей или по отдельности и колонной в сопровождении ростовых кукол и аниматоров отправиться вдоль улицы Рабоче-Крестьянской в сторону парка «Сказка». В сквере на центральной сцене их будут ждать концерт и розыгрыш призов. Кроме того, в парке можно будет найти городок поделок «Семейные радости» с различными мастер-классами, клоунскую эстафету, аквагримеров, живые фотозоны с ростовыми куклами Миньон, добродушный Медведь, снеговик Олаф и Лунтик.

Семьи, где два и более участника придут на праздник в костюмах одной тематики, смогут выиграть призы в беспроигрышной лотерее. Для того, чтобы стать одним из счастливчиков, нужно зарегистрироваться в специальной форме.

Начало карнавала в 10:30 на площади Советской.

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