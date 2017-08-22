Волгоградцев приглашают на семейный карнавал

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы — студия «Добрый Дом Праздников» — в этот день горожане смогут нарядиться в костюмы всей семьей или по отдельности и колонной в сопровождении ростовых кукол и аниматоров отправиться вдоль улицы Рабоче-Крестьянской в сторону парка «Сказка». В сквере на центральной сцене их будут ждать концерт и розыгрыш призов. Кроме того, в парке можно будет найти городок поделок «Семейные радости» с различными мастер-классами, клоунскую эстафету, аквагримеров, живые фотозоны с ростовыми куклами Миньон, добродушный Медведь, снеговик Олаф и Лунтик.