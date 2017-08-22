Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря на более чем 3 млн рублей по итогам трех летних смен

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба управления 22 августа 2017 года. Согласно информации, в течение трех летних смен в 1 143 учреждениях детского отдыха и оздоровления отдохнули более 105 тысяч детей.

«Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,2% детей», — говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, при проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 82% лагерей были выявлены различные нарушения.

«В ходе проверок выявлено более 1,3 тысячи нарушений, среди которых 52% приходится на нарушения при организации питания, 30% — нарушения санитарного режима на пищеблоках, 12% — нарушения условий размещения детей и подростков, 10% — нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей», — поясняет пресс-служба.

Кроме того, был выявлен один случай организации пребывания детей на базе отдыха без уведомления управления Роспотребнадзора. Деятельность базы была приостановлена решением суда на 60 суток.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Роспотребнадзора было составлено более 750 протоколов об административных правонарушениях», — сообщает пресс-служба.