После потопа в Красноярске в Новосибирске начали экстренно чистить коллекторы
В Новосибирске начали экстренно чистить коллекторы после потопа в Красноярске. Напомним город ушел под воду
В Новосибирске начали экстренно чистить коллекторы после потопа в Красноярске. Напомним город ушел под воду
Новосибирцы хорошо помнят, как в этом году в июле на улице Зыряновская после сильного ливня размыло железнодорожную насыпь. Чтобы потопа не произошло — «Гормост» решил провести здесь внеплановую чистку коллектора. Такие работы не провели в конце прошлой недели коммунальщики Красноярска. 20 августа в Красноярске
Юрий Дёмин, начальник МКУ «Гормост»: «За один раз прочистить не удаётся, потому что там десятилетиями скапливался мусор, уплотнилось всё, прилипло к стенкам. Приходится отдирать под большим давлением».
Остап Григорьянц, корреспондент: «Вот примерно так может выглядеть засорённая труба. И если ил и мелкий мусор можно вытащить с помощью насоса, то уже пластиковые бутылки, ветки от деревьев и даже вот эти комки цемента вытаскиваются работниками вручную. Кстати, за одну смену с одного колодца они могут вытащить до полутора тонн твёрдого мусора».
В такую
Михаил Ефременко, руководитель подрядной организации: «Нужно много усилий прилагать, чтобы извлечь иловый осадок, песок, щебень, асфальт из трубопровода. А затем пробежаться роботом и всё проверить».
Подрядчик обещает полностью почистить коллектор на Зыряновской до середины сентября.