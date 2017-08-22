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13:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

После потопа в Красноярске в Новосибирске начали экстренно чистить коллекторы

В Новосибирске начали экстренно чистить коллекторы после потопа в Красноярске. Напомним город ушел под воду из-за дождя, который продолжался сутки. Где сегодня в столице Сибири самые загрязненные участки ливневой канализации?

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы хорошо помнят, как в этом году в июле на улице Зыряновская после сильного ливня размыло железнодорожную насыпь. Чтобы потопа не произошло — «Гормост» решил провести здесь внеплановую чистку коллектора. Такие работы не провели в конце прошлой недели коммунальщики Красноярска. 20 августа в Красноярске из-за проливного дождя и забитой ливневой канализации улицы превратились в реки — десятки машин оказались под водой, топило даже общественный транспорт. Никто не погиб лишь по счастливой случайности. В Новосибирске решили сработать на опережение. Коллектор на Зыряновской, один из важнейших — к нему подходят ливнёвки сразу с трёх улиц. Сейчас — полон ила и каменей.

Юрий Дёмин, начальник МКУ «Гормост»: «За один раз прочистить не удаётся, потому что там десятилетиями скапливался мусор, уплотнилось всё, прилипло к стенкам. Приходится отдирать под большим давлением».

Остап Григорьянц, корреспондент: «Вот примерно так может выглядеть засорённая труба. И если ил и мелкий мусор можно вытащить с помощью насоса, то уже пластиковые бутылки, ветки от деревьев и даже вот эти комки цемента вытаскиваются работниками вручную. Кстати, за одну смену с одного колодца они могут вытащить до полутора тонн твёрдого мусора».

В такую канало-промывочную машину входит 10 кубов ила. Его с помощью насосов выкачивают из ливнёвки. Одновременно на Зыряновской работает несколько машин. За сутки на полигон только с этого объекта вывозят до 70 тонн отходов. После того, как участок почистили насосом и вручную, на разведку выходит робот.

Михаил Ефременко, руководитель подрядной организации: «Нужно много усилий прилагать, чтобы извлечь иловый осадок, песок, щебень, асфальт из трубопровода. А затем пробежаться роботом и всё проверить».

Подрядчик обещает полностью почистить коллектор на Зыряновской до середины сентября.

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