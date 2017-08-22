В Перми можно будет бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения РФ и ОАО «Российские железные дороги» с июля по октябрь 2017 года через всю страну в составе регулярных поездов следует специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имеют возможность пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Вагон проследует через 24 региона Российской Федерации, наиболее пораженных ВИЧ. В каждом городе вагон делает остановку на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещается на железнодорожный вокзал, где все жители и гости города также смогут сдать тест на ВИЧ.