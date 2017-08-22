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13:48 (мск), источник: Новости Перми

В Перми можно будет бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ

С 31 августа по 4 сентября 2017 года в Перми пройдет акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, цель которой — информирование населения о проблеме заболевания и увеличение охвата тестированием.

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения РФ и ОАО «Российские железные дороги» с июля по октябрь 2017 года через всю страну в составе регулярных поездов следует специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имеют возможность пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Вагон проследует через 24 региона Российской Федерации, наиболее пораженных ВИЧ. В каждом городе вагон делает остановку на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещается на железнодорожный вокзал, где все жители и гости города также смогут сдать тест на ВИЧ.

В Перми пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию будет размещен в медпункте железнодорожного вокзала Пермь-2, где с 31 августа по 2 сентября 2017 года (с 10:00 до 18:00 час.) каждый желающий сможет сдать тест на ВИЧ-инфекцию (экспресс анализ крови из пальца). Также экспресс-тестирование будет организовано на промышленных предприятиях города: 1 сентября 2017 года — АО «Сибур-Химпром», 4 сентября 2017 года — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

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