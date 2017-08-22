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13:49 (мск), источник: Новости Перми

В Перми льготное питание предоставят ученикам частных школ наравне с муниципальными

Решением Пермской городской думы бесплатное питание будут получать учащиеся-льготники не только муниципальных, но и частных общеобразовательных учебных заведений.

Право на такую льготу теперь имеют все пермские дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, а также школьники, родители либо один из родителей которых — пенсионеры или инвалиды первой, второй групп.

— На наш взгляд, это позволит обеспечить равные условия для учеников как того, так и другого сектора, — доложила с трибуны Думы заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева.

Льготное питание детям будет профинансировано из бюджета города, необходимый объем средств в казне предусмотрен, заверила докладчица. По информации депутата, председателя комитета думы по социальной политике Василия Кузнецова, на оставшиеся месяцы 2017 года речь в целом идет о не такой уж большой сумме — 385,6 тысячи рублей.

Одновременно тем же решением действие данного обязательства в целом продлено на три с половиной года — по 31 декабря 2020 года. Таким образом, финансовые средства должны будут закладываться в графе расходов бюджета города в безусловном плановом порядке.

Решение по этим вопросам на августовском пленарном заседании гордумы принято единогласно.

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