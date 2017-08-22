В Омске светофор на перекрестке Березовая и Красный путь будет работать иначе
Изменения внесены в преддверии 1 сентября.
Изменения внесены в преддверии 1 сентября.
Для разгрузки магистрали в утренние часы зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц Красный путь и Березовая в сторону центра будет гореть на 5 секунд дольше. Об этом сообщает Администрация города Омска.
Департамент транспорта города Омска:
— Красный Путь — магистральная улица, основной задачей которой является обеспечение движения транспорта с минимальными задержками.
Специалисты продолжат наблюдения за ситуацией на дороге для дальнейшей корректировки.