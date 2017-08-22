По Омску проехала колонна черных Hummer с флагами России

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

По случаю Дня государственного флага в Омске прошел автопробег. Строго говоря, пробегов было два: отдельными колоннами из центра города двинулись ретро-автомобили и «тяжелая артиллерия» — внедорожники Hummer.

Владельцы брутальных джипов, хотя и предпочитают американский автопром отечественному, решили поддержать патриотический праздник и пригнали около десятка машин, украсив их триколором. То, что флаги находились в иномарках, никого не смущало.

Как рассказал порталу Om1.ru один из участников, в Омске есть клуб водителей Hummer, который насчитывает 30 машин. Автовладельцы поддерживают между собой отношения и часто собираются вместе.

— У нас в клубе 30 машин. Кто смог, приехал. Все не влезли бы сюда, — отметил мужчина.

Омичи осматривали машины и фотографировались на их фоне.