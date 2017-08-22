По Омску проехала колонна черных Hummer с флагами России
Владельцы американских внедорожников присоединились к патриотическому празднику.
Владельцы американских внедорожников присоединились к патриотическому празднику.
По случаю Дня государственного флага в Омске прошел автопробег. Строго говоря, пробегов было два: отдельными колоннами из центра города двинулись
Владельцы брутальных джипов, хотя и предпочитают американский автопром отечественному, решили поддержать патриотический праздник и пригнали около десятка машин, украсив их триколором. То, что флаги находились в иномарках, никого не смущало.
Как рассказал порталу Om1.ru один из участников, в Омске есть клуб водителей Hummer, который насчитывает 30 машин. Автовладельцы поддерживают между собой отношения и часто собираются вместе.
— У нас в клубе 30 машин. Кто смог, приехал. Все не влезли бы сюда, — отметил мужчина.
Омичи осматривали машины и фотографировались на их фоне.
Отдельно ехал более традиционный ретропробег. В нем участвовали раритетные кабриолеты Opel и Ford, старинные «Волги». Также в раздел антиквара уже перешли «Жигули», причем не только «копейки», но и вполне обыденные «шестерки».