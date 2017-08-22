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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минобразе рассказали, какие профессии в Крыму оказались самыми популярными

3 тысячи жителей полуострова захотели учиться на материке.

В Крыму больше всего выпускников в этом году подавали заявки на поступление в медицинскую комедию, юридические вузы и на менеджмент.

— Менее популярное, но очень востребованное в Крыму, инженерное направление. Кафедры стали открывать на промышленных предприятиях, например одна из них находится в Симферополе на заводе «Фиолент». Надеемся, когда будущие абитуриенты будут четко понимать, на каком оборудовании и где их будут учить, какие должности они после окончания вуза займут и сколько будут получать, эта профессия станет популярнее, — отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Кстати, три тысячи крымчан в этом году пытались поступить в вузы на материке. Результаты озвучат в сентябре.

Напомним, в школах Крыма появятся электронные дневники, тревожные кнопки и высоченные заборы.

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