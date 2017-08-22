В Минобразе рассказали, какие профессии в Крыму оказались самыми популярными

В Крыму больше всего выпускников в этом году подавали заявки на поступление в медицинскую комедию, юридические вузы и на менеджмент.

— Менее популярное, но очень востребованное в Крыму, инженерное направление. Кафедры стали открывать на промышленных предприятиях, например одна из них находится в Симферополе на заводе «Фиолент». Надеемся, когда будущие абитуриенты будут четко понимать, на каком оборудовании и где их будут учить, какие должности они после окончания вуза займут и сколько будут получать, эта профессия станет популярнее, — отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.