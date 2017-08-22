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16:07 (мск), источник: Известия

Российские соцсети запустили акции в честь Дня флага России

Российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» запустили тематические акции в честь Дня Государственного флага России, который празднуется сегодня, 22 августа.

Источник: Reuters

Так, в «Одноклассниках» пользователи могут принять участие в конкурсе на самое яркое поздравление с Днем флага. Победители конкурса отправятся на экскурсию по закрытым от обычных посетителей частям Московского Кремля.

Пользователи «Вконтакте» получили возможность поздравить друг друга с помощью сервиса VK Stories, где в честь праздника доступна маска флага России, а также бесплатный подарок с изображением флага РФ.

Также проект Игоря Матвиенко «Жить» 21 августа опубликовал ролик в честь праздника под названием «Три цвета одной страны». Видео доступно на канале проекте на хостинге Youtube.

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