Российские соцсети запустили акции в честь Дня флага России
Российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» запустили тематические акции в честь Дня Государственного флага России, который празднуется сегодня, 22 августа.
Российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» запустили тематические акции в честь Дня Государственного флага России, который празднуется сегодня, 22 августа.
Так, в «Одноклассниках» пользователи могут принять участие в конкурсе на самое яркое поздравление с Днем флага. Победители конкурса отправятся на экскурсию по закрытым от обычных посетителей частям Московского Кремля.
Пользователи «Вконтакте» получили возможность поздравить друг друга с помощью сервиса VK Stories, где в честь праздника доступна маска флага России, а также бесплатный подарок с изображением флага РФ.
Также проект Игоря Матвиенко «Жить» 21 августа опубликовал ролик в честь праздника под названием «Три цвета одной страны». Видео доступно на канале проекте на хостинге Youtube.