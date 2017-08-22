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14:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми детей из микрорайона Налимиха будут возить до школы и обратно

Депутаты гордумы заложили в бюджет средства на транспорт для школьников.

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали инициативу об организации перевозки детей, проживающих в микрорайоне Налимиха, от дома до школы и обратно. В микрорайоне нет своей школы, и ученики вынуждены ежедневно самостоятельно добираться к месту учёбы в среднюю общеобразовательную школу № 71 в Кировском районе.

Доставка школьников из проблемного микрорайона к месту учёбы и обратно была организована с сентября 2016 года. В этом году администрация города вновь взяла на себя те же обязательства по обеспечению безопасности детей. Чтобы обеспечить подвоз ребят к школе и обратно на специальном автобусе, в бюджете Перми на новый учебный год на это заложили 573 тысячи рублей.

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