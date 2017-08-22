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17:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 26 августа пройдет букинистический фестиваль

Волгоградцев приглашают 26 августа посетить книжную ярмарку-развал «Перелистывая лето» в Комсомольском саду.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, мероприятие полностью благотворительное и подразумевает под собой предоставление горожанам возможности продать, купить, обменять свою литературу в формате «книжного развала». Кроме того, планируется проведение выставок, викторин, перфомансов, «свободного микрофона» в течение всего дня, а также организация буккроссинга, выступления волгоградских писателей, бардов и не только.

Мероприятия будут проводиться с 10:00 до 20:00. «По завершению марафона собранные книги будут переданы в одну из самых нуждающихся в них сельских библиотек», — добавил представитель организаторов Максим Хмызов-Ченцов.

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