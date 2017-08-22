В Волгограде 26 августа пройдет букинистический фестиваль

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, мероприятие полностью благотворительное и подразумевает под собой предоставление горожанам возможности продать, купить, обменять свою литературу в формате «книжного развала». Кроме того, планируется проведение выставок, викторин, перфомансов, «свободного микрофона» в течение всего дня, а также организация буккроссинга, выступления волгоградских писателей, бардов и не только.