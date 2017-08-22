В Волгограде почтили память жертв варварской бомбардировки Сталинграда
У памятника жертвам варварской бомбардировки Сталинграда прошла
У памятника жертвам варварской бомбардировки Сталинграда прошла
23 августа исполняется 75 лет со дня налета армады
Андрей Бочаров предложил ветеранскому сообществу провести в конце сентября в
Волгоградская область, вместе со всей страной, готовится к празднованию юбилея Сталинградской Победы, которое, по Указу Президента РФ Владимира Путина, приобрело общефедеральный масштаб. Необходимо отметить, что одной из первых задач Андрея Бочарова на посту губернатора, стала подготовка к празднованию 75-летия Победы под Сталинградом. Начальным этапом празднования выдающегося юбилея стало проведение года
Глава региона отдельно остановился на вопросе увековечивания памяти героев. Одним из таких шагов станет создание памятного сквера на месте блиндажа Родимцева в ЦПКИО — раньше эта территория была заброшена: «Выполняя реконструкцию парка культуры и отдыха, хотим уделить внимание еще одной героической личности, которая сыграла решающую роль в Сталинградской битве — это генерал Родимцев, — отметил Андрей Бочаров. — В рамках реконструкции планируется поставить блиндаж, реализовать предложения фронтовиков».
Общепризнано, что Волгоградская область сегодня является центром патриотического воспитания молодежи, и сохранение исторической памяти имеет особое значение для волгоградцев. Об этом было заявлено в ходе встречи губернатора Андрея Бочарова с ответственным секретарем Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой и руководителями региональных поисковых отрядов в июле текущего года.
В среду на Россошинском