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15:37 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде почтили память жертв варварской бомбардировки Сталинграда

У памятника жертвам варварской бомбардировки Сталинграда прошла торжественно-траурная церемония. В ней приняли участие губернатор Андрей Бочаров, ветераны войны и труда, возложившие цветы к памятнику.

23 августа исполняется 75 лет со дня налета армады немецко-фашистской авиации на город, когда погибли тысячи мирных жителей. 23 августа 1942 года стал самым трагичным днем в истории Сталинграда. Во второй половине дня, в 16 часов 18 минут, началась ужасающая бомбардировка города. Воздушные атаки продолжались 24, 25, 26 августа, немецкие бомбардировщики совершали до двух тысяч самолетовылетов в день. С 28 августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 килограммов.

Андрей Бочаров предложил ветеранскому сообществу провести в конце сентября в Калаче-на-Дону выездное расширенное заседание организационного комитета по подготовке празднования 75-летия Сталинградской Победы: «Важно посмотреть, как сегодня реализуются задачи, которые вы поставили нам в рамках подготовки к празднованию 75-летия начала контрнаступления под Сталинградом, на месте оценить ход работ, выйти на финишную прямую, — подчеркнул, обращаясь к ветеранам, Андрей Бочаров. — До 19 ноября немного времени осталось, запланированы большие мероприятия и в Калаче, и в Волгограде».

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Волгоградская область, вместе со всей страной, готовится к празднованию юбилея Сталинградской Победы, которое, по Указу Президента РФ Владимира Путина, приобрело общефедеральный масштаб. Необходимо отметить, что одной из первых задач Андрея Бочарова на посту губернатора, стала подготовка к празднованию 75-летия Победы под Сталинградом. Начальным этапом празднования выдающегося юбилея стало проведение года героя-летчика Алексея Маресьева. В нынешнем году пройдет следующий этап — торжества, посвященные историческому соединению фронтов в районе города воинской славы Калача-на-Дону, положившему начало окончательному разгрому немецко-фашистских войск в районе Сталинграда. Торжества будут проходить в течение всего года, а ключевыми мероприятиями станут празднования в ноябре 2017-го в Калаче-на-Дону.

Глава региона отдельно остановился на вопросе увековечивания памяти героев. Одним из таких шагов станет создание памятного сквера на месте блиндажа Родимцева в ЦПКИО — раньше эта территория была заброшена: «Выполняя реконструкцию парка культуры и отдыха, хотим уделить внимание еще одной героической личности, которая сыграла решающую роль в Сталинградской битве — это генерал Родимцев, — отметил Андрей Бочаров. — В рамках реконструкции планируется поставить блиндаж, реализовать предложения фронтовиков».

Общепризнано, что Волгоградская область сегодня является центром патриотического воспитания молодежи, и сохранение исторической памяти имеет особое значение для волгоградцев. Об этом было заявлено в ходе встречи губернатора Андрея Бочарова с ответственным секретарем Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой и руководителями региональных поисковых отрядов в июле текущего года.

В среду на Россошинском военно-мемориальном кладбище поисковики проведут перезахоронение останков защитников Отечества. Более тысячи бойцов, найденных в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Сталинградский прорыв» на территории Волгограда и Городищенского района, будут преданы земле. Участниками церемонии станут родственники солдат из Оренбургской, Новосибирской и Челябинской областей, им будут переданы личные вещи бойцов.

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