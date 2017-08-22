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15:29 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Капремонта домов дождались в жители Дальнего Константинова

Цветные дома по воле жителей. Такие появились в Дальнем Константинове после капитального ремонта. Цвет фасада путем голосования выбирали сами жильцы.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Кроме нового внешнего облика за два месяца ремонтных работ были устранены трещины в кладке, отремонтированы подъезды, заменены входные двери — вместо старых установлены металлические с доводчиками. Всего по программе капитального ремонта в Дальнеконстантиновском районе сделано 6 домов.

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