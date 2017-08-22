Капремонта домов дождались в жители Дальнего Константинова
Цветные дома по воле жителей. Такие появились в Дальнем Константинове после капитального ремонта. Цвет фасада путем голосования выбирали сами жильцы.
Цветные дома по воле жителей. Такие появились в Дальнем Константинове после капитального ремонта. Цвет фасада путем голосования выбирали сами жильцы.
Кроме нового внешнего облика за два месяца ремонтных работ были устранены трещины в кладке, отремонтированы подъезды, заменены входные двери — вместо старых установлены металлические с доводчиками. Всего по программе капитального ремонта в Дальнеконстантиновском районе сделано 6 домов.