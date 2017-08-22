В Уфе выявили водителя маршрутки, лишенного прав
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе автоинспекторы выявили очередного «бесправного» водителя общественного транспорта.
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе автоинспекторы выявили очередного «бесправного» водителя общественного транспорта.
Сотрудники ДПС остановили для проверки «Форд Транзит», следовавший по маршруту № 74 (ДОК — Нижегородка) с 18 пассажирами. Как выяснилось, 29-летний водитель был лишен прав в январе 2017 года за вождение в нетрезвом состоянии. Он не стал сдавать удостоверение и продолжил работать на транспорте.
Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, сообщили в республиканской автоинспекции.