В столице Башкирии прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России

«Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки. Этот символ объединяет нас, вызывает гордость за историю страны и желание вписать свою яркую страницу в развитие этой истории. Пусть этот день добавит нам гордости. Добавит осознания того, что Россия является очень мощной, великой державой», — сказал спикер регионального парламента.