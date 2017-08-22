В столице Башкирии прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В честь Дня Государственного флага Российской Федерации в столице Башкортостана общественность провела флешмоб.
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В честь Дня Государственного флага Российской Федерации в столице Башкортостана общественность провела флешмоб.
Активисты регионального отделения партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии», отделения Союза машиностроителей России и ПАО «УМПО» организовали масштабный автопробег по улицам Уфы.
Участников автопробега приветствовали: председатель Госсобрания — Курултая РБ, Константин Толкачев, депутат Государственного Собрания, многократный чемпион Паралимпийских игр Ирек Зарипов, глава администрации Калининского района Сергей Кожевников и глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.
Константин Толкачев отметил, что за 25 лет Государственный флаг Российской Федерации стал главным символом страны.
«Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки. Этот символ объединяет нас, вызывает гордость за историю страны и желание вписать свою яркую страницу в развитие этой истории. Пусть этот день добавит нам гордости. Добавит осознания того, что Россия является очень мощной, великой державой», — сказал спикер регионального парламента.
Колонна из полусотни автомобилей стартовала утром с площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель», сообщили в